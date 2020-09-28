السكك الحديدية: رسوم الطرود حسب الوزن والمسافة ومتعلقات الركاب معفاة منها

أوضح رئيس الهيئة أن تلك الرسوم مطبقا منذ 50 عاما ولكن السعر يتم تعديله على فترات.

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية ـنه تم تحديد رسوم نقل الطرود عبر القطارات من خلال الوزن والمسافة، بينما المتعلقات الشخصية للركاب لا يتم تحصيل رسوم عليها حيث أنها معفاة من ذلك.

وقال رسلان خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئووليتي على قناة صدى البلد، إن الطرود سيتم فرض رسوم عليها حسب الوزن والمسافة بحيث أن من يتجاوز وزنه 12 كيلوجرام ولمسافة 100 كيلومتر يتم تحصيل 20 جنيها.

وأضاف أن الطرد الذي يتجاوز وزنه 30 كيلوجرام ومسافة 300 كيلومتر يتم تحصيل مبلغ 30 جنيها، موضحا أن تلك الرسوم مطبقا منذ 50 عاما ولكن السعر يتم تعديله على فترات.

وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية أن تلك الرسوم المفروضة على الطرود إن كانت محملة في قطارات الركاب يتم وضعها في مكان مخصص لها بمعرفة رئيس القطار.