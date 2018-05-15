السكك الحديدية تطرح قطعة أرض للمشاركة فى الإسكندرية

محمود محسنأعلنت الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل (M.O.T)، عن فرصة للاستثمار بالمشاركة من خلال مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة لقطعة أرض بحوش محطة الحضرة «الاستراحة القديمة»، فى محافظة الإسكندرية، وفقاً لشريف نبيه رئيس مجلس إدارة الشركة. أضاف أن القيمة الاستثماري

محمود محسن

أعلنت الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل (M.O.T)، عن فرصة للاستثمار بالمشاركة من خلال مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة لقطعة أرض بحوش محطة الحضرة «الاستراحة القديمة»، فى محافظة الإسكندرية، وفقاً لشريف نبيه رئيس مجلس إدارة الشركة.

أضاف أن القيمة الاستثمارية للمشروع بين 100 و150 مليون جنيه، ويقام على 2125 متر مربع تقريبا، ويقام عليها سلسلة من الأبراج، وتستغل فى نشاط إدارى، وتجارى، وسكني.

أضاف رئيس مجلس إدارة (M.O.T) أن البدء فى المشروع نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أن مدة التنفيذ عامين.

تابع: من الممكن أن يكون المشروع بالشراكة مع مستثمر واحد، أويكون مع تحالف مكون من أكثر من مستثمر، وهناك عدة أمور سوف تُحدد ذلك منها على سبيل المثال القدرات الفنية، أوالتمويلية.

يشار إلى أن جلسة فض المظاريف الفنية بعد غد الأربعاء، وتباع كراسات الشروط والمواصفات، بمبلغ 2000 جنيه.

فى تصريح سابق لنبيه، أوضح أن الشركة تعتزم إقامة مركزين تجاريين (مول) فى كفر الشيخ والمنصورة، بتكلفة استثمارية تتجاوز 2مليار جنيه.

بالنسبة للمركز التجارى فى محافظة كفر الشيخ، يقع على مساحة 844 متر مربع، ونشاطه تجارى وإدارى، والتنفيذ خلال العام الجارى، والقيمة الاستثمارية للمشروع بين 20 و30 مليون جنيه.

أما بخصوص المركز التجارى الذى ينفذ فى المنصورة، فقيمته الاستثمارية تبلغ 2 مليار جنيه، ومساحته 100 ألف متر مربع، ونشاطه تجارى، والانتهاء من هذا المشروع العام المقبل.

يذكر أن الشركة أعيد هيكلتها خلال العام الماضى، من خلال الكوادر المؤهلة والمدربة التى تمتلكها الشركة، فضلا عن الاستعانة بالخبرات والكفاءات من خارج الشركة.