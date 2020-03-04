السكك الحديدية تطرح قطعة أرض للاستثمار بمحور المحمودية في الإسكندرية

طرحت شركة “MOT” للاستثمار والمشروعات، الذراع الاستثمارية لهيئة السكك الحديدية ، قطعة أرض للمشاركة بمحافظة الإسكندرية، والتي تعد الأكبر من حيث المساحة بالمحافظة، كما تعد تلك القطعة متاخمة لمحور المحمودية الجديد.

ووفقا لإعلان الشركة فإن مساحة الأرض تصل إلى 22 ألف متر مربع بمنطقة غيط العنب، والتي تعد قريبة الصلة بمحور المحمودية الذي تقوم بتنفيذه كل من وزارة الإسكان والقوات المسلحة ومحافظة الإسكندرية.

استغلال 24 ألف متر مربع في 7 محافظات حتى نهاية مارس

وكانت قد أشارت مصادر سابقة إلى أن الشركة تسعى لاستغلال 24 ألف متر مربع فى 7 محافظات، سواء عبر الشراء أو الانتفاع أو الشراكة، وذلك منذ يوم 10 فبراير وحتى نهاية مارس الجاري ومنها 16047 مترا فى محافظة الغربية، و1700 فى بركة السبع، و809 بمركز شبين الكوم فى المنوفية، و1184 بالمنيا، إضافة إلى 400 فى الجيزة، و1500 بالقليوبية، و1780 فى الشرقية، فضلا عن 580 مترا فى دمياط.

الشركة تسعى للاستفادة من محور المحمودية الجديد

وتسعى الشركة للاستفادة من تلك الأرض بمنطقة غيط العنب والتي شهدت نجاح أكثر من مزايدة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن شهدت المحافظة عزوفا من شركات الاستثمار العقاري خلال العامين الماضيين، إلا أن إنشاء محور المحمودية فتح شهية تلك الشركات للإقبال على مثل هذه القطع مستفيدة من رفع الأسعار بالمنطقة المتاخمة للمحور الجديد والذي يضاهي محور الكورنيش ” طريق الجيش”.

وتقوم الشركة التابعة للسكك الحديدية باستهداف مشروعات عقارية ومراكز تجارية، ومشروعات صغيرة ومتوسطة على الاراضي التابعة لها، كما يتم عقد لقاءات مع مستثمرين من الخارج والداخل لعرض الفرص المتاحة بها، لزيادة الإيرادات من تلك الأراضي واستخدامها في إصلاح مرفق السكك الحديدية وسداد ديونها لصالح وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى قبل نهاية 2021.

وتملك «السكك الحديدية» نحو 192 مليون متر مربع، منها 70 مليونا على شبكة الخطوط والمنشآت التابعة للهيئة.

وتعد MOT للاستثمار إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولى إدارة الأصول غير التشغيلية وخاصة العقارية، إضافة إلى إجراء الدراسات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة، وتولت خلال الفترة الماضية الاستغلال الإعلانى لمرفق مترو الأنفاق.