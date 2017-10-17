السكك الحديدية تستهدف تركيب أجهزة تأمين بـ 100 مليون جنيه

❏حتاتة : توسيع النشاط ليشمل صيانة المحطات المال ـ خاص بدأت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، تلقى عروض من الشركات المحلية، العاملة فى مجال توريد أجهزة الكشف عن المفرقعات وكاميرات المراقبة الحديثة، لاختيار أفضلها لتركيب كاميرات مراقبة فى 10 ـ12 محطة سك

❏حتاتة : توسيع النشاط ليشمل صيانة المحطات

المال ـ خاص

بدأت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، تلقى عروض من الشركات المحلية، العاملة فى مجال توريد أجهزة الكشف عن المفرقعات وكاميرات المراقبة الحديثة، لاختيار أفضلها لتركيب كاميرات مراقبة فى 10 ـ12 محطة سكة حديد رئيسية فى نطاق محافظات الوجه البحرى، إضافة إلى محافظة الجيزة، و تستهدف الشركة شراء أجهزة تأمين بقيمة 100 مليون جنيه.

وقال اللواء رفعت حتاتة، رئيس الشركة لـ «المال»، إن توريد تلك الأجهزة ارتفعت تكلفتها بشكل كبير، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، ولذا فإننا نفضل التعامل مع الشركات المحلية، لافتاً إلى أن الشركة انتهت خلال العام الماضى من تركيب أجهزة تأمين فى منطقة وسط وجنوب الصعيد، من المنيا إلى أسوان، بتكلفة تصل لـ 21 مليون جنيه.

وتابع :«الشركة بدأت فى خطة توسيع نشاطها، لتشمل أعمال صيانة وتحسين وتطوير محطات السكة الحديد، مشيرا إلى أن هناك تنافس على المرحلة الرابعة من خطة الهيئة، فيما يتعلق بتطوير المحطات والأرصفة».

يشار إلى أن هيئة السكة الحديد تخطط لطرح تحسين وصيانة 150 محطة، بتكلفة 450 مليون جنيه، خلال العام المقبل.

وأوضح «حتاتة» أن شركته استطاعت خلال العام الماضى، توفير 50 مليون جنيه من إصلاح المعدات المستخدمة، بعد تخليها عن التعامل مع التوكيلات والاعتماد على مهندسين ذوى خبرة فى ذلك المجال، وقيامها بشراء قطع الغيار بشكل مباشر.

وقال إن الشركة حققت إيرادات خلال العام المالى الماضى، بقيمة 237 مليون جنيه، بزيادة 100 مليون عن العام السابق، وأرباحا 11.8 مليون جنيه، مقابل 7 ملايين خلال العام 2015/2016 وذلك بفضل خطة الترشيد التى اتبعتها واستغلال إمكانياتها.

و أشار إلى أن شركته قامت بإنشاء مصنع للمنظفات، وآخر لتدوير المخلفات الصلبة والقمامة، وورشة لتصنيع الزى عمال السكة الحديد والشركات التابعة للوزارة منها الطرق والمترو.