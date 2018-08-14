السكك الحديدية ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى

محمود محسنأعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة حركة مسير القطارات، من خلال غرفة عمليات على مدار الـ24 ساعة، وإلغاء الإجازات للقيادات، لمتابعة تشغيل القطارات استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وأن العمل مستمر طوال أيام العيد، وتم تشكيل غرفة عمليات لمت

محمود محسن

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة حركة مسير القطارات، من خلال غرفة عمليات على مدار الـ24 ساعة، وإلغاء الإجازات للقيادات، لمتابعة تشغيل القطارات استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وأن العمل مستمر طوال أيام العيد، وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حركة مسير القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات للجمهور طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وصرح المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بأنه تم التشديد على التواجد المستمر لجميع قيادات الهيئة والمختصين لمتابعة تشغيل القطارات، وتكثيف تواجد مفتشى المبيعات وخدمة العملاء بجميع مكاتب حجز التذاكر والانتشار على الأرصفة بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد.

وأوضح رسلان أنه لأول مرة هذا العام يتم تطبيق حجز التذاكر بموجب الرقم القومى مطبوع على ظهر التذكرة، وعدم السماح بصرف أكثر من 4 مقاعد فقط من شبابيك الحجز كحد أقصى بموجب تحقيق إثبات الشخصية وإثبات بيانات الركاب لإمكان الرجوع إليها عند الحاجة مع تكثيف الرقابة على شبابيك حجز وصرف التذاكر بمعرفة أجهزة التفتيش بالهيئة، وخدمة العملاء وإدارة شرطة النقل والمواصلات.

وأضاف أنه تم التشديد على تكثيف ورادي مهندسي ومفتشي السلامة على مناطق الهيئة خلال عيد الأضحى المبارك بما يتوافق مع زيادة إعداد القطارات، وبما يتواكب مع الزيادة المتوقعة للركاب للتفتيش على جميع العمليات التشغيلية ومراجعة مدى التزام القطاعات بمعايير السلامة، والتأكد من توافر وسائل الأمان بالقطارات والمحطات والأرصفة الرئيسية على مستوى المناطق.