السكك الحديدية ترصد 5 ملايين جنيه لرفع كفاءة مكاتب العمال

المال ـ خاص:قال مصدر حكومى إن هيئة السكة الحديد بوزارة النقل، تعاقدت مع إحدى الشركات لتجديد مكاتب العاملين فى الهيئة بقيمة 5 ملايين جنيه، موضحًا أن الشركة بدأت تنفيذ عملية التطوير الشهر قبل الماضى، ومقرر تسلم المكاتب خلال فترة قصيرة. وأضاف لـ«المال»، أن تطوير المكاتب جاء بعد تردى الشكل

المال ـ خاص:



قال مصدر حكومى إن هيئة السكة الحديد بوزارة النقل، تعاقدت مع إحدى الشركات لتجديد مكاتب العاملين فى الهيئة بقيمة 5 ملايين جنيه، موضحًا أن الشركة بدأت تنفيذ عملية التطوير الشهر قبل الماضى، ومقرر تسلم المكاتب خلال فترة قصيرة.

وأضاف لـ«المال»، أن تطوير المكاتب جاء بعد تردى الشكل العام لأماكن عمل الموظفين، لافتاً إلى أن الهيئة بها أماكن عمل كثيرة ومستهدف رفع كفاءتها على مراحل، لضمان أداء الموظفين لأعمالهم بشكل جيد.

ووضعت وزارة النقل مخططا عاما لتطوير مرفق السكة الحديد، ومقدر أن تبلغ تكلفة تنفيذه نحو 44.6 مليار جنيه، ويبلغ عدد العاملين فى الهيئة 72 ألف عامل، وفنى، ومهندس، وإدارى.

ووقع يوم 11 أغسطس الجارى حادث اصطدام قطارين بحافظة الإسكندرية، أسفر عن 41 حالة وفاة وإصابة 132 آخرين، وذكرت وزارة النقل أن القطار رقم 571 القادم من بورسعيد توقف بالخط الطوالى بمحطة خورشيد على مدخل الإسكندرية بسبب حدوث عطل فنى به أثناء رحلته، قبل أن يأتى القطار الآخر رقم 13 القادم من القاهرة ويصطدم به من الخلف بقوة ما أدى إلى انقلابه من على شريط السكة الحديد، نتيجة تجاوز سائق القطار رقم 13 السرعة المقررة.

جدير بالذكر أنه فى يوليو الماضى عَرَضَ مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد السابق، على لجنة النقل بالبرلمان، نسخة من التقرير الذى أعدته الهيئة بشأن أوضاعها وموقفها المالى للعام الماضى، الذى كشف عن أن قيمة العجز المالى بالهيئة حتى 30 يونيو 2015 بلغت 41.2 مليار جنيه، ما يشمل عجز النشاط بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات بـ21 مليارًا، وعجز فوائد القروض بـ19.9 مليارًا.

وطالبت الهيئة فى تقريرها بأن تتحمل وزارة المالية باقى الفوائد، لسد هذا العجز، وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 2002، كما تستمر الدولة ممثلة فى وزارة المالية على تحمل الأقساط والفوائد للقروض التى تحصل عليها الهيئة سواء محلية أو خارجية، وذلك لحين الوصول إلى نقطة التعادل.

وأعلنت الهيئة خلال الفترة الماضية، أن فاتورة الأعباء المالية التى سيتحملها مرفق السكة الحديد، جراء صدور القرارات الاقتصادية والتى تشمل، تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات، تصل إلى مليار جنيه.

ومتوسط عدد ركاب القطارات فى الأسبوع الواحد 5.3 مليون تقريبًا، شاملة المسافات الطويلة والقصيرة، بينما متوسط عدد القطارات فى قطاع المسافات الطويلة خلال الأسبوع الواحد 1386 قطارًا، ومتوسط عدد المقاعد مليون و56 ألفًا و468 مقعدًا، ومتوسط عدد القطارات فى قطاع المسافات القصيرة بالأسبوع الواحد بلغ 4907 قطارات، ومتوسط عدد المقاعد لقطارات المسافات القصيرة مليونان و188 ألفًا و704 مقاعد، وفقا لإحصاءات الهيئة.

ويبلغ حجم الجرارات التى تعمل على خطوط السكة حالياً بـ 472 جراراً من إجمالى أسطول الجرارات المملوك للهيئة البالغ 810 جرارات.