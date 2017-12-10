السكك الحديدية تدرس زيادة تعويضات الركاب إلى 30 ألف جنيه

المال ـ خاصتدرس مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، زيادة مبلغ التعويض فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم من 20 ألف جنيه حاليا إلى 30 ألف جنيه، أما الإصابة بعجز جزئى فيحصل المصاب على جزء من هذه القيمة.وعلمت «المال» أن المجمعة درست الزيادة بعد عرض الأ

المال ـ خاص

تدرس مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، زيادة مبلغ التعويض فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم من 20 ألف جنيه حاليا إلى 30 ألف جنيه، أما الإصابة بعجز جزئى فيحصل المصاب على جزء من هذه القيمة.

وعلمت «المال» أن المجمعة درست الزيادة بعد عرض الأمر على أحد الخبراء الاكتواريين، وتم التوصل لزيادة مبلغ التعويض بنسبة %50، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه نتيجة للتعويم العام الماضى، ما دعا لإعادة تقييم مبلغ التعويض وزيادته.

وتتكون المجمعة من 11 شركة تأمين بالإضافة لعضوية كل من الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، والهدف منها توفير الحماية التأمينية عبر كل الشركات الأعضاء لتفتيت الخطر حتى لا تتحمله شركة تأمين واحدة خاصة فى الحوادث الكبيرة.

وتدرس المجمعة زيادة قسط التأمين دون تحديد حجم الزيادة حتى الآن، وتحصل حاليا حوالى خمسة قروش فقط تخصم إجباريا من قيمة تذكرة القطار، وما يوازيها من تذكرة مترو الأنفاق، مقابل توفير الغطاء التأمينى لجميع ركاب القطارات ومترو الأنفاق، أو المتواجدين على الأرصفة فى مكان الحادث .

ويمكن لورثة المتوفى أو المصابين التقدم مباشرة لمجمعة التأمين لصرف التعويضات عبر تقديم شهادة الوفاة وتقرير طبى عن سبب الوفاة وإعلام وراثة صادر عن المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى وإقرار وصاية فى حالة وجود قصر من الورثة.

وفى حالة العجز الجزئى المستديم فيطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبة العجز، ويصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بدون أى إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى وسطاء وبإجراءات مبسطة.