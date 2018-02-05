السكك الحديدية تدرس التأمين على موظفيها ضد مخاطر الوفاة و العجز

الشاذلى جمعة : تدرس هيئة السكك الحديدية التأمين على العاملين بها و الشركات التابعة لها ضد مخاطر الحوادث الشخصية عبر شركات التأمين . وكشف سيد سالم رئيس الهيئة عن أن عدد العاملين بالهيئة 59 ألف عامل تقريبا منهم 52 ألف…



الشاذلى جمعة :

تدرس هيئة السكك الحديدية التأمين على العاملين بها و الشركات التابعة لها ضد مخاطر الحوادث الشخصية عبر شركات التأمين .

وكشف سيد سالم رئيس الهيئة عن أن عدد العاملين بالهيئة 59 ألف عامل تقريبا منهم 52 ألف عامل بالهيئة و 7000 عامل بثمانى شركات تابعة لها، لافتا إلى أن تغطيات وثيقة الحوادث الشخصية تشمل مخاطر الوفاة و العجز الكلى المستديم و الجزئى المستديم .

وأضاف سالم على هامش توقيع البروتوكول بين هيئته و هيئة الرقابة المالية و مجمعة التأمين من أخطار حوادث السكك الحديدية و مترو الأنفاق أن ذلك يأتى فى إطار توفير مزيد من الخدمات و المزايا للعاملين بالهيئة و توفير مبلغ تعويض مناسب لها فى حالتى الوفاة و العجز .

و من جهته أكد حسنى عبد الله نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشئون المالية أنه سيتم دراسة مساهمة النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية للمساهمة فى تحمل جزء من أقساط التامين بجانب موارد السكك الحديدية للتخفيف عن كاهل موازنة هيئة السكك الحديدية .

