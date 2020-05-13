«السكك الحديدية» تبدأ تجديد خط «بنها ـ الإسكندرية» بقيمة 300 مليون جنيه

أسندت هيئة السكك الحديدية تنفيذ أعمال التجديد والتطوير لخط «بنها ـ الإسكندرية»، لتحالف شركة «الرواد ومصنع سالشيف الإيطالي» بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه.

وقال مصدر بالهيئة، إن أعمال التطوير مقسمة لأكثر من مرحلة، سيتم البدء بالبنية الأساسية التى تشمل القضبان والفلنكات، وبعض المزلقانات القائمة التى سيتم تحويلها إلى إلكترونية بالكامل.

كان وزير النقل، كامل الوزير قال فى تصريحات سابقة، إن هناك خطة طموحة يتم تنفيذها لتطوير المزلقانات فى جميع أنحاء الجمهورية، لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة، إذ تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 677 مزلقانا، وأعمال التحكم لـ 438 أخرى.

وأضاف المصدر أنه مقرر شراء 80 ألف فلنكات للخط فى المرحلة الأولى، والتى لن تستغرق أكثر من عام، لافتا إلى أنه من الخطوط ذات الكثافة العالية، نظراً لآنه مرتبط بالمسار الرئيسى لمحافظات الوجه البحرى «القاهرة ـ الإسكندرية».

ومن المتوقع أن يتضاعف حجم الحركة المرورية، وستزيد كل هذه التغييرات من قدرة نقل الركاب والبضائع عبر الخط الرئيسى الذى يربط شمال وجنوب البلاد من الإسكندرية إلى القاهرة وصولا إلى أسوان.

وتقدر تكلفة خطة تطوير مرفق السكك الحديدية بنحو 56 مليار جنيه، تشمل تنفيذ مشروعات ضخمة فى قطاع الصيانة، وشراء جرارات وعربات ركاب وبضائع لتعزيز الأسطول الحالى، إلى جانب تطوير مزلقانات وكهربة إشارات الخطوط الرئيسية، فضلا عن تنفيذ مشروعات للخدمات المشتركة تتمثل فى تحسين محطات الركاب وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَم السكك الحديدية.

وتستكمل الهيئة أعمال تجديد 700 كيلو متر متفرقة فى الشبكة، عبر شركتى «المصرية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية»، والمصرية الفرنسية لتجديد السكك الحديدية «إيجيفراى»، التابعتين للهيئة.