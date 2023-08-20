«السكر يكفي 8 أشهر».. وزير التموين يعلن عن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى أبريل المقبل أي يكفي 8 أشهر، مشيرا إلى أن موسم حصاد قصب السكر يبدأ في يناير.

واضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش جولة تفقدية في محفظة الغربية ان موسم حصاد بنجر السكر في فبراير لافتا إلى أنه بسبب التغيرات الجوية، تأخر الموسم ليبدأ في مارس.

واوضح المصيلحي ان الوزارة قامت باستيراد 215 ألف طن سكر كما قامت شركة “الدقهلية للسكر” بشراء 50 ألف طن سكر، وقامت شركة “الشرقية للسكر” بشراء 50 ألف طن سكر كما قامت شركة “الفيوم للسكر” بشراء 25 ألف طن سكر.

وحول تذبذب أسعار السكر ،قال المصيلحي إن أسعار السكر عالميا مرتبطة بأسعار البترول، منوها بأنه في حالة ارتفاع أسعار البنزين، تقوم بعض الدول كالبرازيل والتى تعد أكبر منتج للسكر في العالم بتحويله إلى الايثانول والذي يعد وقود نقي، لافتا إلى أن كثير من الدول المتقدمة تشجع استخدام الطاقة النقية والنظيفة.

وفيما يتعلق بالزيت، قال المصيلحي إن احتياطي الزيت يكفي 3.9 شهر، منوها بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها، لافتا إلي أن أسعار زيت عباد خلال الفترة الماضية شهدت تراجعات،فيما شهدت أسعار الفول الصويا ارتفاعات.

وحول الأرز، قال المصيلحي إن احتياطي الأرز يكفي 3.3 شهر، ويتم طرحه بسعر 20 جنيها للكيلو الحر بالمجمعات، وسيبدأ الموسم الجديد منتصف سيبتمبر المقبل، حيث أن حجم المساحة المنزرعة بلغ 1.6 مليون فدان، في حين يبلغ استهلاكنا نحو 1.3 مليون فدان.

وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.7 شهرا، ومستمرون في عمل مناقصات، مشددا على أن الوزارة لن تسمح بتقليل الحد الأدنى عن 4 شهور ونستهدف زيادتهم إلى 6 اشهر.

وفيما يتعلق بالدواجن قال المصيلحي إنه يتم استيراد الدواجن المجمدة من البرازيل لانخفاض أسعارها بسبب رفع الجمارك بين الدولتين منوها بأن الوزارة تسعى إلى عمل توازن في أسعار الدواجن من خلال ادراجها ضمن السلع المتداولة بالبورصة السلعية.

وحول اللحوم أكد المصيلحي لدينا عقود تكفي 18 شهرا، وتم فتح باب الاستيراد مع جيبوتي ونحو 2.3 شهر لحوم مجمدة من الهند والبرازيل .