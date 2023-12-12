السكر يتخطى 7 أشهر.. وزير التموين يكشف عن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى حاجز الـ7 أشهر، مؤكدًا أنها آمنة تمامًا ولا توجد أي أزمات في توفيرها للسوق المحلية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم على هامش افتتاح فاعليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للغذية والمشروبات”فود افريكا” المقام في الفترة من 12 إلى14 ديسمبر بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة بالإضافة إلى 500 مشتر دولي.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي من القمح يكفي حتى 4.8 شهر، والزيوت التموينية حتى 6 أشهر، والسكر يصل الاحتياطي منه إلى 7.8 شهر.

وكشف المصيلحي، أنه تم الاتفاق مع اللواء عصام سعد محافظ اسيوط على عمل منطقة لوجستية للرمان في منطقة البداري، بسبب القيمة المضافة التي يجب العمل عليها للمنتج الزراعي، مما تعطي قيمة كبيرة للمنتج المصري.

وأشار المصيلحي إلي أن هناك أهمية كبري لعمل رقمنة للاراضي الزراعية والمنتجات الزراعية حتي يتم تصديرها إلى الأسواق العالمية بأحدث الأساليب، قائلا: “عشان نكبر لازم نتعب”.

وأوضح المصيلحي أن القطاع الزراعي في مصر، يشهد نموًا كبيرا خلال الفترة الماضية ويجب العمل على تكاتف جميع الجهات العاملة بالقطاع لزيادة معدلات النمو مما يساعد ويساهم في تحسين صادراتها إلى الأسواق الخارجية.