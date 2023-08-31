«السكر والصناعات التكاملية»: 50 مليون جنيه تكلفة تطوير مصنع «فينوس» للحلويات

أكد اللواء عصام الدين البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن خطة تطوير مصنع فينوس للحلويات التابع للشركة في منطقة الحوامدية، تبلغ تكلفته الاستثمارية 50 مليون جنيه تمويل ذاتي.

وقال البديوي خلال جوله تفقدية على مصنع فينوس التابع لمنطقة مصانع الشركة في الحوامدية، أن المرحلة الأولى بلغت تكلفتها 13 مليون و800 ألف جنيهًا، تضمنت تطوير خطوط انتاج العصائر والمربات لتزيد الطاقة من 800 إلى 1000 طن، ثم حاليًا وصلت إلي 2500 طن سنويا، على ان ترتفع إلي 3 آلاف طنًا.

وأضاف البديوي أن المرحلة الثانية من تطوير مصنع فينوس تبلغ تكلفته 30 مليون جنيه بهدف زيادة حجم الطاقة الانتاجية من الحلاوة الطحينية، والطحينة لتبلغ 4 آلاف طن سنويا، موضحَا ان تلك المرحلة تم البدء فيها ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول مارس 2024.

وتابع رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أن المرحلة الثالثة من تطوير مصنع فينوس للحويات، بتكلفة 6 ملايين و200 ألف جنيهًا وتهدف إلي تطوير خطوط انتاج البسكويت لتتضمن انواع مختلفة بطاقة انتاجية 900 طنًا سنويًا.

وأكد بدوي أن المصنع سيقوم بطرح حلوى المولد في المنافذ التابعة له بأسعار منخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق، لافتا إلى أنه سيتم طرح علب بأوزان مختلفة تتراوح من 1 كيلو وحتي 5.5 كيلو، وبأسعار تبدأ من 85 حنيها وحتي 600 جنيهًا وذلك حسب مكونات العلبة.