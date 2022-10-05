«السكر والصناعات التكاملية» تطرح 85 طنا من حلوى المولد

تستهدف شركة السكر والصناعات التكاملية طرح 85 طنا من حلوى المولد النبوى خلال العام الجارى، بزيادة 15 طنا، عن العام الماضى والتى بلغت 70 طناً وفقا لتصريحات اللواء عصام الدين البديوى رئيس مجلس الإدارة لجريدة «المال».

وقال «البديوى» إن تلك الكميات يتم طرحها من خلال مصنع «فينوس» التابع للشركة والمتخصص فى إنتاج الحلوى، فى المنافذ التموينية والشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

الاستعانة بمعدات مصرية وتركية فى الإنتاج

وأضاف أنه يتم تطوير مصنع فينوس التابع للشركة، من خلال تجديد ماكينات صناعة الحلويات عبر الاستعانة بمعدات مصرية وتركية، إضافة إلى عمالة مصرية وسورية متخصصة فى صناعة حلوى المولد .

ويتبع مصنع «فينوس» للحلويات شركة السكر والصناعات التكاملية ، ويضم 4 خطوط إنتاج منها خط لإنتاج المربى، وخط لإنتاج الطحينة من السمسم الصافى النقى، وخط لإنتاج البسكويت، وخط لإنتاج الحلاوة الطحينية.

فى سياق آخر، أكد «البديوى» أنه يتم حاليا إجراء عمليات تفقدية للمصانع التابعة للشركة فى محافظات الصعيد، مشيرا إلى أنه تفقد مصانع دشنا، وجرجا، ونجع حمادى، ومستهدف خلال الأسبوع الجارى تفقد مصانع المنيا، وقوص، وكوم أمبو، وإدفو وأرمنت.

وأضاف أن تلك الجولات التفقدية هدفها متابعة سير عمل المصانع وعمليات الصيانة، وتكريم المزارعين الذين حققوا أعلى كميات توريد من محصول قصب السكر، وبنجر السكر، خلال موسم 2022.

حلاوة المولد

وتابع إنه سيتم عقد اجتماعات مع مديرى المصانع التابعة فى منطقة الصعيد، إضافة إلى لقاءات مع المزارعين لبحث عمليات التوريد المستهدفة خلال موسم حصاد القصب وبنجر السكر فى 2023.

يشار إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية سددت خلال موسم توريد قصب السكر 2022 والذى بلغ كميته الموردة 7.4 مليون طن، ما يقرب من 6.3 مليار جنيه ، قيمة ما تم استلامه من مزارعى وموردى قصب السكر إذ بلغ سعر توريد طن قصب السكر 810 جنيهات.

وكان «البديوى» قال – فى تصريحات سابقة لجريدة «المال» – إن شركة السكر والصناعات التكاملية تستهدف استلام 23 ألف فدان بنجر سكر من المزارعين فى موسم توريد 2023 والذى يبدأ فى منتصف فبراير وينتهى فى يوليو من كل عام، وتم حتى الآن تحقيق تعاقدات لنحو 20 ألف فدان، ومتبقى 3 آلاف مستهدف التعاقد عليهم خلال الأسابيع المقبلة.