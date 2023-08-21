«السكر والصناعات التكاملية» ترفض تنفيذ توصية تحالف «سيجمان» بتغيير 20 مرجلًا بخاريًا بالمصانع التابعة

كشف اللواء عصام الدين البديوى رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، المملوكة للقابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها رفضت تنفيذ توصية تحالف “سيجمان” بتغيير المراجل البخارية الموجودة فى مصانعها.

يذكر أن وزارة التموين وقعت فى أكتوبر 2020 عقد تطوير وهيكلة شركة السكر ومصانعها التابعة مع تحالف دولى يضم 4 كيانات هى “سيجمان” و “بى إم إيه” و “ماين كيبتال”و “رونالد بيرجر” ، وتم الانتهاء من الدراسة فى ديسمبر الماضى.

وقال «البديوى» – لـ «المال» إن تحالف «سيجمان» أوصى بتغيير المراجل البخارية بأخرى جديدة بتكلفة تتراوح 6 إلى 8 مليارات جنيه تقريبا.

وأرجع سبب رفض الشركة لتلك التوصية إلى أن الطاقة الكهربائية التى تنتجها تلك المراجل البخارية أكبر من احتياجات المصانع، كما أنها تعمل بكفاءة ولا يوجد ما يستدعى تكهينها.

وأضاف أن شركته يتبعها 8 مصانع لإنتاج السكر بها 18 خط إنتاج و20 مرجلا بخاريا، موضحَا أنه تم وقف العمل فى 4 منها لعدم الاحتياج لهم فى الوقت الحالي، مما ساهم فى توفير نحو 2 مليون جنيه من فاتورة الكهرباء.

يذكر أن المرجل البخارى هو وعاء مغلق يتم فيه تسخين الماء إلى درجة غليان وتحويله إلى بخار عند ضغط أعلى من الضغط الجوى، ويتم استخدامه فى صناعة السكر من القصب، إضافة إلى إنتاج الكهرباء من البخار الناتج عبر توربينات.

وأكد «البديوى» أن شركته ملتزمة بتوجيهات الدولة فى ترشيد الطاقة خصوصا أنها تعتمد فى توليد احتياجاتها على المراجل البخارية، وليس كهرباء السد العالى.

وأضاف أنه بعد انتهاء موسم إنتاج قصب السكر، يتم استخدام الكهرباء العادية والمحاسبة عليها، فضلا عن قيام المقر الرئيسى للشركة فى القاهرة بالاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.