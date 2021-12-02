السكر والصناعات التكاملية: الإعلان عن أسعار توريد القصب خلال أسبوعين

كشف اللواء عصام الدين البديوى، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ـ إحدى شركات وزارة التموين ـ أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتولى تحديد السعر العادل لتوريد طن قصب السكر فى موسم 2022 متوقعا الإعلان عن أسعار التوريد خلال أسبوعين.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن اللجنة تضم وزارات التموين والزراعة والمالية ، إضافة إلى شركتى السكر والصناعات التكاملية، و الدلتا للسكر، التابعتين للقابضة للصناعات الغذائية، بجانب معهد بحوث المحاصيل السكرية، وممثلين عن مجلس النواب، لتحديد السعر العادل لتوريد قصب السكر للشركات الحكومية.

يذكر أن أسعار توريد القصب من المزارعين للشركات الحكومية لموسم 2021 سجلت 720 جنيها للطن.

وأوضح «البديوى» أن شركة السكر والصناعات التكاملية تتحصل كل أسبوع على مبلغ مالى من «المالية» لصرف مستحقات تكلفة قصب السكر الذى يتم شراؤه، والتى وصل إجماليها إلى 7 مليارات جنيه فى الموسم الماضى.

وقال إنه تم استلام 8.5 مليون طن قصب سكر فى موسم 2021 ، ومتوقع استلام 10 ملايين طن فى موسم 2022 ، موضحا أن المصانع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية تستوعب أكثر من 10.5 مليون طن.

وأكد أن اللجنة ستحديد سعر توريد طن قصب السكر وفقًا لتكلفة فدان القصب ومتوسط إنتاجيته.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ،إن «التموين» تحملت زيادة الأسعار الجنونية التى شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة، متابعا، وعندما نحدد سعر قصب السكر سنعيد دراسة سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية أيضا.

وأضاف أن مصر وصلت إلى الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة %87، وهناك مساعٍ لزيادتها، إذ لم نستورد سوى 400 ألف طن، بالإضافة إلى استيراد نحو 200 ألف طن من قبل القطاع الخاص للسوق المحلية.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك توازن بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، قائلا: لو زودنا أسعار السكر وجاء المستورد بسعر أقل، سيكون هناك تأثير بالسلب على الاقتصاد».