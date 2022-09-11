السكر بنسبة نمو 50%.. ارتفاع صادرات أبرز 5 سلع غذائية في النصف الأول من 2022

أكدت النشرة الشهرية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن 5 سلع غذائية هي الفراولة، والسكر، والحبوب، والشيكولاته، والخضار المجمد، استحوذت على نسب نمو مرتفعة في النصف الأول من 2022 مقارنة بنفس الفترة في 2021، في صادرات أهم سلع الصناعات الغذائية التي تم تصديرها.

وبلغت قيمة صادرات الفراولة المجمدة 209 ملايين دولار بنسبة نمو 30%، والسكر بقيمة 169 مليون دولار بنسبة نمو 50%، وخضار مجمد بقيمة 114 مليون دولار بنسبة نمو 49%، والحبوب بقيمة 98 مليون دولار بنسبة نمو 29%، والشيكولاته بقيمة 82 مليون دولار بنسبة نمو 14%.

وتمثل صادرات السلع الغذائية نسبة 82% من إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من عام 2022، بقيمة بلغت مليارا و922 مليون دولار من إجمالي 2 مليار و669 مليون دولار.