«السكر الحر» يشتعل ويختفى نسبياً من الأسواق

قفزت أسعار السكر الحر فى السوق المحلية بشكل غير مسبوق ليتراوح الكيلو من 42 – 48 جنيهًا، فيما اختفى فى بعض السلاسل التجارية وفقًا لرصد قامت به جريدة «المال» أمس.

وكشف هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية فى الغرفة التجارية بالجيزة – فى تصريحات لـ«المال» – أن هناك ارتفاعا فى أسعار السكر الحر ليتخطى الكيلو 42 جنيهًا فى الأسواق خلال الأسبوع الحالى نتيجة الممارسات الخاطئة من بعض السلاسل والتجار الأفراد.

وأضاف «الدجوى» أن السكر التموينى متوافر فى الوقت الحالى فى جميع المنافذ، كما يقوم المواطن بصرف الكيلو عبر البطاقة بسعر 12.60 جنيه ، فيما يتم بيعه فى مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية والتى أطلقها مجلس الوزراء مؤخرًا بـ27 حسب توافره.

وأكد أن السكر قد يشهد نقصًا فى بعض السلاسل التجارية نتيجة الإقبال عليه، بالإضافة إلى قيام البعض بتخزين كميات منه، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع مديريات التموين لمعرفة أسباب ارتفاع سعر الكيلو الحر فى الأسواق.

وقامت «المال» بجولة على منافذ السلاسل التجارية الكبرى للتأكد من توافر السكر للمواطنين ورصدت اختفاءه فى عدد من الفروع الكبرى منها «خير زمان» فى حدائق القبة و«العباسية»، و«كازيون» بالظاهر.

بينما شهد سعر كيلو السكر فى محال المواد الغذائية تفاوتا كبيرا فى حدائق القبة إذ بلغ 45 جنيهًا، بينما تراوح فى العباسية من 45 – 48، فيما اختفى فى سلاسل «كازيون» و«سبينس» فى المهندسين، وسجل 45 فى قليوب.

واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لضبط سعر السكر فى السوق المحلية والذى شهد ارتفاعات كبيرة منذ أغسطس الماضى، إذ تم طرحه عبر منصة البورصة المصرية للسلع بـ 24 ألف جنيه للطن، ثم أطلقت مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية والتى تم من خلالها إقامة أكثر من 4 آلاف معرض على مستوى الجمهورية.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا الأسبوع الماضى بمعاملة السكر المطروح عبر البورصة السلعية على غرار مثيله التموينى بحظر بيعه خارج المبادرة مع تحديد 2 كيلو لكل مواطن يقوم بشرائهما من المعارض المخصصة لضمان عدم تسربه إلى السوق السوداء.

وكشفت مصادر مطلعة فى البورصة المصرية للسلع – فى تصريح خاص لـ«المال» – أنه تم حتى الآن بيع 120 ألف طن سكر للقطاع الخاص من خلال الجلسات التى تمت عبر المنصة، بهدف طرحها فى مبادرة تخفيض الأسعار مع استمرار طرح السلعة وفق هذه الآلية حتى استقرارها فى السوق المحلية.

وقالت المصادرإنه تم شراء 100 ألف طن سكر تم طرحها على 5 جلسات بسعر 24 ألف جنيه للطن بقيمة إجمالية 2 مليار و400 مليون جنيه، من قبل شركات التعبئة والتوزيع المقيدة فى البورصة المصرية للسلع، ليتم توزيعها ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

وأضافت المصادر أنه تم طرح 20 ألف طن سكر فى جلسة الخميس الماضى، وتقدم لها نحو 53 شركة تعبئة وتوزيع، قامت بشراء 250 طنًا لكل واحدة، بنفس السعر المعلن، ليتم توزيعها على معارض السلع بـ27 جنيهًا للكيلو.

وتستمر مبادرة تخفيض أسعار السلع لمدة 6 أشهر، بداية من أكتوبر الماضى حتى مارس المقبل، وهى بالتنسيق بين وزارة التموين واتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية.