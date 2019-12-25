«السكر التكاملية» تطرح مناقصة عالمية لوضع خطة تطوير وهيكلة شاملة

دور المستشار الفائز يتمثل فى وضع دراسة شاملة لصناعة السكر فى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتحديد عناصر، بجانب تقييم أساليب التسويق المتبعة حالياً بها.

طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية مناقصة عالمية للتعاقد مع مستشار مالى لوضع خطة تطوير شاملة لشركتها التابعة «السكر والصناعات التكاملية»، تتضمن إضافة منتجات وتعزيز القدرة التصديرية.

قالت مصادر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية إن «السكر والصناعات التكاملية» لا تنوى التعاقد مع مستشار لتقييم أصولها فقط، وإنما تهدف لتولى شركة مالية وضع خطة متكاملة للتطوير الشامل.

وتعمل الشركة فى إنتاج وتكرير السكر، وتأسست عام 1869 عبر إنشاء مصنعين، وتمتلك حاليا 9، ويبلغ حجم إنتاجها السنوى نحو 2.1 مليون طن، منها 1.1 مليون من القصب ومليون من البنجر.

وأوضحت المصادر أن الشركة بدأت تلقى طلبات المشاركة فى المناقصة يوم 20 ديسمبر، ولمدة أسبوعين، يبدأ بعدها فض المظاريف المالية والفنية لاختيار المستشار المالى الفائز مع نهاية يناير المقبل.

وأكدت أن دور المستشار الفائز يتمثل فى وضع دراسة شاملة لصناعة السكر فى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتحديد عناصر، بجانب تقييم أساليب التسويق المتبعة حالياً بها.

وأضافت المصادر: من المقرر أن تتضمن خطة التطوير وضع تصور لمعالجة كل التحديات القانونية والبشرية التى تواجه الشركة، بالإضافة لإعادة الهيكلة المالية، بما يتوافق مع التوجهات الحالية لوزارة قطاع الأعمال العام فى تعاقد الكيانات التابعة مع متخصصين لتولى تلك المهام.

كان محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة إنها تحتاج لتطوير خطوط الإنتاج التى تقادمت بمرور السنين، وإحلالها بأخرى ذات تكنولوجيا حديثة، مشيرا إلى أن المشكلة تتركز فى ارتفاع تكلفة تمويل تلك العملية.

وأوضحت المصادر أن «السكر التكاملية» تعاقدت مع «فينكورب» للاستشارات المالية للمشاركة فى إعداد كراسة شروط المناقصة، بجانب دراسة العروض المقدمة.

وأكدت أن عملية تطوير الشركة ستركز على تعزيز صادراتها من المنتجات الكيماوية خاصة المستخدمة فى صناعة العطور.

ويشير الموقع الإلكترونى للشركة إلى إعداها دراسة مبدئية لمشروع إقامة مصنع لإنتاج السكر من القصب بمنطقة كوم أمبو بأسوان على مساحة 400 فدان، بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنوياً، وبتكلفة استثمارية 1.1 مليار جنيه، وأنها أخطرت وزارة الاستثمار بالدراسة.

وبررت الشركة تلك الخطوة برغبتها فى تطوير الاستثمار بصعيد مصر، بجانب استغلال خبراتها فى إنشاء مشروع قومى يسهم فى تخفيض الفجوة الاستيرادية للسكر فى السوق المحلية- بحسب وصفها.

كما تستهدف «السكر والصناعات التكاملية» اختراق مجال استصلاح الأراضى، من خلال 50 إلى 80 ألف فدان بمنطقة غرب كوم أمبو، لزراعتها بمحصول قصب السكر.

وخلال العام المالى 2018/2017 حققت الشركة مبيعات بقيمة 11.8 مليار جنيه، منها 521 مليونا صادرات، فيما حققت صافى ربح بلغ 452 مليونا.