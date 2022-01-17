اقتصاد وأسواق

السكرتير العام يعقد اجتماعا تحضيريا لتجهيز مشاركة محافظة مطروح في جائزة التميز الحكومي

وتم خلال الاجتماع مناقشة معايير اختيار المشروعات والمبادرات التي تشارك بها المحافظة "مسابقة التميز الحكومي"
معتز محمود 6:37 م, الأثنين, 17 يناير 22 6:37 م, الأثنين, 17 يناير 22

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عقد اللواء أشرف إبراهيم ، السكرتير العام اجتماعًا تحضيريا، بشأن الإعداد والتجهيز لمشاركة محافظة مطروح في جائزة التميز الحكومي التي تنظمها وزارة التخطيط، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد صديق مسئول التقييم بجائزة التميز الحكومى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد فؤاد المسئول الإعلامي بالوزارة، ورؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات والإدارات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.

ويأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإلإعداد الجيد للمشاركة في جوائز مسابقة التميز الحكومى التي تنظمها وزارة التخطيط سنويا التي تعتزم المحافظة المشاركة فيها.

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وتم خلال الاجتماع مناقشة معايير اختيار المشروعات والمبادرات التي تشارك بها المحافظة “مسابقة التميز الحكومي”، في القطاعات والمشروعات المختلفة وكيفية الاستفادة منها في التطوير، وتحقيق المستهدف، مع عرض فئات الجائزة والتي تشمل: فئتين للجوائز المؤسسية (رئيسية وفرعية) وفئة للجوائز الفردية.

كما تم استعراض معايير ومحددات فئات الجوائز المؤسسية، والتي تشمل فكرة التجربة والمشروع والدوافع لها ومدى توافر المعطيات الأولية اللازمة لتوحيد الجهود في تحقيقها، ومعيار التخطيط والابتكار لضمان التنفيذ الفعال؛ لتحقيق الهدف من المشروع وتحديد الموارد والمتطلبات اللازمة لتنفيذها، بجانب معيار التطبيق للمشروع أو التجربة على المستوى العملي من تحديد خطط العمل والأنشطة وكيفية إدارة العمل، إضافة إلى معيار تقييم النتائج.

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يذكر أن جائزة التميز الحكومى تهدف بالإضافة إلى مناقشة الرؤية والأهداف من تنظيم المسابقة كالتميز الحكومي من خلال تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، وتوفير فكر قيادي إيجابي والعمل على تحفيز الموظفين للارتقاء بمستويات الأداء وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، فضلا عن توفير منصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة والاحتفاء بالجهود المتميزة.

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بقلم معتز محمود

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