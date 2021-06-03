الإسكندرية

السكرتير العام لمطروح يجتمع بمسؤولي مركز المعلومات في مجلس الوزراء

استعراض الخدمات التى يقدمها مركز معلومات مجلس الوزراء لمساعدة المحافظة
معتز محمود 12:07 ص, الجمعة, 4 يونيو 21 12:07 ص, الجمعة, 4 يونيو 21

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عقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، اليوم الخميس، اجتماعا مع مسؤولي مركز المعلومات بمجلس الوزراء بحضور كل من اللواء عصام خضر مستشار رئيس المركز رئيس قطاع تنمية الأعمال والمهندس مدحت البكرى مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والدكتور ياسر درويش مدير الإدارة العامة لتنمية الأعمال والمهندسة هيام عادل مدير الإدارة العامة للخدمات الاحترافية.

ويأتى ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على المتابعة المستمرة لأحد ث أساليب تحسين وتطوير إداء ومنظومة العمل.

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وتم استعراض الخدمات التى يقدمها مركز معلومات مجلس الوزراء لمساعدة المحافظة نحو التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة لتسهيل وتيسير الاداء وتقديم جميع الخدمات بما يعمل على تحقيق التميز والجودة لكافة الخدمات.

وتم عمل عرض متكامل لنظام الذاكرة المؤسسية والنظام المالي المتكامل والخدمات التكنولوجية المختلفة التى يمكن التعاون مع المحافظة في تدشينها بما تتيحه من خلال تطبيقات توفر جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق مزيد من الاستفادة وتدقيق البيانات وتطوير آليات العمل بما يوفره من الوقت والجهد.

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وعقب الاجتماع جرت مناقشة تفصيلية بين مسؤولي الجانبين حول اهمية ووسائل تحقيق التحول الرقمى الكامل بالمحافظة.

وأشاد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام بما قدمه مركز معلومات مجلس الوزراء والدور المتوقع أن يلعبه بالاشتراك مع محافظة مطروح خلال الفترة القادمة والتعاون في التدريب والتاهيل اللازم.

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بقلم معتز محمود

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