السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتفقد عددًا من المخابز والأسواق والمحال التجارية

قام اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد بجولة بمدينة دمنهور تفقد خلالها عددا من المحال التجارية والماركت ومحلات الجزارة والمخابز والأسواق لمتابعة توافر السلع الغذائية والإستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين وكذا الالتزام بالقرارات التموينية وفقا للاشتراطات المقررة من حيث جودة السع المعروضة وصلاحيتها والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.

وذلك بحضور كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور و أشرف محيى مدير مديرية الطب البيطري وأشرف عبد الحميد وكيل مديرية التموين واللواء أحمد الحسيني مدير جهاز حماية المستهلك بالبحيرة.

حيث تلاحظ خلال الجولة قيام أحد المخابز البلدية بإنتاج خبز ناقص الوزن وكذا قيام سوبر ماركت بالبيع بأسعار أزيد من المقرر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانوية وتحرير محضر لكل منهما.

وأكد اللواء السكرتير العام المساعد، أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع الاستمرار فى توفير السلع الأساسية وبكميات كافية أولا بأول لتلبية احتياجات المواطنين.

من الجدير بالذكر أن المحافظة تقوم بسلسة من الجولات الميدانية بقيادة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وجميع القيادات التنفيذية منذ مطلع نوفمبر الماضي لمتابعة توافر السلع الغذائية والإستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة للأسواق، منعاً لأي ممارسات تستهدف تعطيش الأسواق أو إخفاء أو احتكار السلع، واستكمالاً للجولات الميدانية والاجتماع الذي عقدته نائب محافظ البحيرة مطلع نوفمبر الماضي مع كبار الموردين والتجار بالبحيرة، لبحث توافر السلع وآليات تطبيق السعر العادل لها تخفيفا على المواطنين.

وأكدت نهال بلبع ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وكذا متابعة حركة توريد الأرز ومراقبة حالة التخزين بالشون وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، بتنفيذ حملة تموينية بناحية مركز إدكو أسفرت عن ضبط 97 طن أرز أبيض داخل مخزن تم حجبهم عن الأسواق بهدف الاحتكار وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لمضرب الأرز برشيد.