السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتفقد مقرات الانتخابات الرئاسية

تفقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة عددا من المقرات الانتخابية بمركزي دمنهور وإيتاي البارود، وذلك للوقوف على جاهزيتها لإجراء الانتخابات الرئاسية بحضور العميد أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد كجك – رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ، وشعبان بصيص – رئيس مركز ومدينة ايتاى البارود، و د خالد الصماد – مدير الإدارة التعليمية بالمركز.

وتفقد عددا من المقرات الانتخابية بمركز دمنهور للوقوف على جاهزيتها للانتخابات الرئاسية ، وهي مدارس (محمد خميس الرسمية للغات ومعاذ بن جبل الثانوية بنات والثانوية العسكرية وعمرو الوكيل الثانوية بنات والجمهورية والسيدة زينب ومركز إعداد القادة ومعهد الفتيات ومعهد القراءات ومركز خدمة صلاح الدين ) .

كما تفقد المقرات الانتخابية بمركز ومدينة إيتاي البارود بمدارس ( عمرو بن العاص للغات والشهيد عزت النمر الثانوية العسكرية والشهيد محمود قطب الثانوية للبنات و الشهيد محمد محمود الحصاوى ومعهد شنديد الابتدائي الأزهري) .

وشدد السكرتير العام المساعد على تنفيذ توجيهات نائب محافظ البحيرة برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

وأشار أ/ كامل غطاس، أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري بالداخل.

كما أكد أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة.

كما قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة بجولة تفقدية بمركز ومدينة وادي النطرون رافقه خلالها السيد حمزة رئيس مركز ومدينة وادى النطرون على باشا الحصافي – مدير مكتب خدمة المستثمرين

وتفقد المقرات الانتخابية بمدرستي خالد عبد الله ومصطفى عابد الابتدائية للوقوف على جاهزيتها لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأكد السكرتير العام المساعد على تنفيذ توجيهات الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

كما تفقد خلال جولته المنطقة الصناعية بوادى النطرون، وأشار إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم الاستثمار والمستثمرين خاصةً بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا لدورها في دفع عجلة الإقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه، بالاضافة الى تفقد المنطقة الحرة وعدد من مشروعات حياة كريمة بالمركز.

كما التقى بـ 12مواطنا ممن لديهم مطالب واحتياجات وذلك في إطار تفعيل التواصل مع المواطنين والالتقاء بهم، للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم من الخدمات والمرافق العامة التي تمس حياتهم اليومية .

واستمع إلى مطالبهم التي تمثلت فى مساعدات وتوفير فرص عمل حيث قام كل مواطن بعرض مشكلته واحتياجاته ووجه السكرتير المساعد كافة الجهات المعنية بسرعة ايجاد حلول عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب.