السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافي خلال عيد الأضحى

محمود محسنقرر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارات إضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ابتداء من يوم 15 أغسطس وحتى يوم 31 أغسطس 2018 لرحلات الذهاب والعودة.وشدد رئيس الهيئة على تكثيف الرقابة علي شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز، منعًا من تسريب التذاكر إلى السوق السوداء، كما ناش

محمود محسن

قرر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارات إضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ابتداء من يوم 15 أغسطس وحتى يوم 31 أغسطس 2018 لرحلات الذهاب والعودة.

وشدد رئيس الهيئة على تكثيف الرقابة علي شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز، منعًا من تسريب التذاكر إلى السوق السوداء، كما ناشدت الهيئة السادة الركاب المسافرين، فى إظهار البطاقة الشخصية لتسجيل البيانات، حفاظًا على حقوقهم.

وأضاف أنه في ظل السياسة الحالية للهيئة التي تهدف إلى توفير الراحة والأمان لجمهور المسافريــن على خطوط السكك الحديدية، خاصة الوجه القبلى لمواجهة زحام الركاب، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال الاستغلال الأمثل لطــاقات النقل المتاحة بالهيئة، سيتم تشغيل حوالى 26 قطارًا إضافيًا (مكيفة ومميزة)، بالإضافة إلى ضم عربات علاوة على بعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 1582017 حتى 3182018، باجمالى 182 ألف مقعد مكيف ومميز إضافي وفقًا للآتي:

8 قطارات إضافية مكيفة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس وتفصيلها كالتالى:

• قطارين مكيفين رقم 1934 1935 مكيف بين القاهرة أسوان وبالعكس.

• قطارين مكيفين رقم 1936 1937 مكيف بين القاهرة أسوان وبالعكس.

• قطارين مكيفين رقم 1938 1939 مكيف بين القاهرة أسوان وبالعكس.

• قطارين مكيفين رقم 1940 1941 مكيف بين الإسكندرية أسوان وبالعكس.

بالإضافة إلى قطارين مخصوصين مكيف بين القاهرة الإسكندرية وبالعكس.

وكذلك 16 قطارًا إضافيًا مميزًا من القاهرة إلى أسوان وبالعكس وتفصيلها كالتالى:

أولًا: تشغيل (4) قطارات بعربات مميزة إضافية من القاهرةأسوان وبالعكس.

• قطارين مخصوصين مميز رقم 2202 2203 بين القاهرة أسوان وبالعكس.

• قطارين مخصوصين مميز رقم 2204 2205 بين القاهرة أسوان وبالعكس.

ثانيًا: تشغيل 8 قطارات بعربات مميزة إضافية لأهالي النوبة من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان وبالعكس.

• قطارين خاصين رقم (1) من القاهرة إلى أسوان وبالعكس.

• قطارين خاصين رقم (2) من القاهرة إلى أسوان وبالعكس.

• قطارين خاصين رقم (3) من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس.

• قطارين خاصين رقم (4) من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس.

ثالثًا: تشغيل قطارين خاصين لنادى الجعافرة الرياضى من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس.

رابعًا: تشغيل قطارين خاصين للاتحاد النوعى من القاهرة إلى أسوان وبالعكس.

