السكة الحديد: وقوف قطارات التالجو في محطة المنيا كخدمة جديدة

أعلنت هيئة السكة الحديد عن وقوف قطارى 2030 / 2031 مكيف تالجو القاهرة / أسوان 1 والعكس بمحطة المنيا، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 / 12 / 2023 ، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطارات أرقام ( 141 – 164 – 1015 – 188 ).

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية حديد مصر بأستمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضحت الهيئة أن بيتم تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بشكل يومي على الوجهين البحرى والقبلى (6 رحلات على خط القاهرة / الإسكندرية + عدد 2 رحلة على خط القاهرة / أسوان).

وذكرت هيئة السكة الحديد أن قطارات تالجو الفاخرة تقدم اعلي مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتشكل طفرة ونقلة نوعية كبيرة في قطارات سكك حديد مصر، حيث تتميز بتقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة وتحتوي علي أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق اقصي قدر من الراحة في السرعات العالية.

كما تحتوي ايضا علي كراسي مخصصة لذوي الهمم بالاضافة الي وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي وشاشة مركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام انذار حريق للحفاظ علي امن وسلامة الركاب ونظام واي فاي وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه باحدث تصميم واخري مخصصة لذوي الهمم.