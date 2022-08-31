السكة الحديد: وقوف القطارات القادمة من الوجه البحري بمحطة «شبرا الخيمة»

قررت هيئة السكة الحديد اعتباراً من غد الخميس وقوف جميع القطارات القادمة من الوجه البحري والمستمرة لمحطة القاهرة بمحطة شبرا الخيمة، مع استمرار مسيرها لمحطة القاهرة، طبقاً لجدولها الحالي، موضحة بأن ذلك سيكون بصفة مؤقتة.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن ذلك نظراً لما تقوم بة الهيئة من اعمال تطوير وتحديث نظم الإشارات، ولحين الانتهاء من اعمال التجديدات وفك الارتباط ببرج الشمال ودخوله الخدمة.

وذكرت الهيئة أن ذلك تيسيرًا على جمهور الركاب الراغبين فى استقلال مترو الإنفاق من محطة شبرا الخيمة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنها لا تدخر جهداً فى خدمة جمهور الركاب.