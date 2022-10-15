السكة الحديد: وقف قائد قطار واقعة «البث المباشر» من داخل كابينة القيادة

أصدر رئيس هيئة السكة الحديد قرارا بإيقاف قائد قطار واقعة البث المباشر من داخل كابينة القيادة أثناء قيادته لأحد القطارات مع صرف نصف أجره الأساسي فقط.

وأصدرت وزارة النقل بيان صحفي اليوم فور رصد احد مقاطع الفيديو الذي تم تداوله عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد قائدي القطارات بهيئة السكك الحديدية، بعمل بث مباشر من داخل كابينة القيادة أثناء قيادته لأحد القطارات.

ووجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بإجراء تحقيق فوري مع قائد القطار لمخالفته تعليمات ولائحة هيئة السكة الحديد وأثبتت نتائج التحقيق حدوث الواقعة من قائد قطار رقم 990 (القاهرة / سوهاج) – جرار 2565 GE، وذلك أول أمس الجمعة.

وأكدت وزاة النقل أن تعليمات الفريق مهندس وزير النقل المستمرة هي الالتزام التام بلائحة هيئة السكك الحديدية والانضباط التام في العمل والالتزام بكافة معايير السلامة والأمان، وانه لا تهاون مع أي مخطئ خاصة مع التطور الكبير في مستوى مرفق السكك الحديدية، والذي يجب ان يتسابق كافة العاملين به لتقديم خدمة متميزة وآمنة ومتطورة لجمهور الركاب.