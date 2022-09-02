السكة الحديد: وفيات وإصابات بعد عبور ميكروباص من معبر غير شرعي بالصالحية

أفادت هيئة السكة الحديد بأنه أثناء مسير قطار رقم 175 ركاب (أبوكبير / الصالحية) صباح اليوم في المسافة بين فاقوس واكياد بالكيلو 20/800 فوجئ قائد القطار بسيارة ميكروباص تحمل رقم (7945 و هـ ج) تعبر السكة من مكان غير شرعي وغير معد للعبور، رغم وجود مزلقان شرعي للعبور بالكيلو 21/600 مزلقان اكياد وعلى مسافة 800 متر من هذا المكان غير المعد للعبور.

وأوضحت أن تم إطلاق السارينة أكثر من مرة وحاول قائد القطار الرباط إلا أن سائق الميكروباص أصر على العبور، مما أدى إلى الاصطدام بالميكروباص، وأدى ذلك إلى وجود إصابات ووفيات، وتم إبلاغ الشرطة والأجهزة المعنية فى حينه، وتم القبض على سائق الميكروباص أثناء محاولته للهروب.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن هيئة السكك الحديدية قامت من قبل بالتنسيق مع المجالس المحلية وشرطة النقل والمواصلات بغلق هذا المعبر أكثر من مرة وكان آخرها بتاريخ 3 أغسطس الماضي إلا أن الأهالى وسائقى المركبات يقومون برفع الحواجز وفتح تلك المعابر غير القانونية مرة أخرى ومنها هذا المعبر غير الشرعي وغير قانوني، رغم وجود مزلقان شرعي للعبور بالكيلو 21/600 مزلقان اكياد وعلى مسافة 800 متر من هذا المعبر .

وتهيب هيئة السكة الحديد بقائدي المركبات والأهالي استخدام المعابر الشرعية للعبور وعدم إقامة أي معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديديه وعدم فتح المعابر غير الشرعية عند إغلاقها من الجهات المختصة حتى لا يتسبب ذلك في إزهاق الأرواح وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مسير القطارات.