نقل وملاحة

السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة آخر بسبب اقتحام مركبتي «توك توك» منفذ القاصد

على خط طنطا / المنصورة
محمود محسن 11:58 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22 11:58 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

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قالت هيئة السكة الحديد إن تم إقتحام منفذ القاصد – على خط طنطا / المنصورة – من الجهة المخالفة بمركبتي توك توك، موضحة أن المنفذ معد لمرور المركبات من جهة واحدة.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها مساء اليوم انه بعد قيام خفير منفذ القاصد الكائن بكم 03.00 بين طنطا / القاصد (خط طنطا / المنصورة) بغلق المنفذ لمرور قطاري 499 و 994، والمنفذ معد لمرور المركبات من جهة واحدة (جهة النازل للطالع).

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وأضاف: “بعد مرور قطار 994 علي الطالع، تم إقتحام عدد 2 توك توك المنفذ من الجهة المخالفة (من الطالع للنازل) أمام قطار 499 على النازل، وتم الاصطدام بهما وإلقاؤهما خارج السكة مما أدي إلي إصابة شخص ووفاة آخر، وتم نقلهما لمستشفي الجامعة بطنطا.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن المنفذ مطور وشغال أجراس وأنوار منتظم ومزود بكاميرات مراقبة، لافتة إلى أنه نتج عن ذلك تأخير قطار 499 لمدة 10 دقائق.

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وأهابت هيئة السكك الحديدية بقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات السلامة المرورية، واتباع الإرشادات الخاصة بها عند عبور مزلقانات “السكة الحديد”، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.

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بقلم محمود محسن

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