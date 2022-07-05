السكة الحديد: وصول وقيام بعض القطارات من محطة القاهرة بدلا من محطة شبرا الخيمة

أعلنت هيئة السكة الحديد عن وصول وقيام بعض القطارات من ارصفة محطة القاهرة بدلا من محطة شبرا الخيمة وذلك اعتبارا من غدا الأربعاء، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أعمال تطوير نظم الاشارات وفك الارتباط لبرج الشمال بمحطة القاهرة.

وذكرت الهيئة أن قطارات 2 و8 و24 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة ستصل لارصفة محطة بحرى بالقاهرة.

وأشارت إلى أن قطارات 21 و15 و29 اكسبريس القاهرة / الاسكندرية ستقوم من أرصفة محطة بحرى بالقاهرة.

ولفتت إلى وصول وقيام قطاري 957 و944 اكسبريس القاهرة / الزقازيق والعكس من محطة بحري بالقاهرة بدلا عن محطة الشرق.

وأكدت هيئة السكة الحديد بأنها لا تتواني في تقديم خدمة جديدة دائما والعمل علي راحة جمهور الركاب.