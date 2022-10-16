السكة الحديد: منح اشتراكات للطلبة على قطارات الدرجة الثالثة

أعلنت هيئة السكة الحديد عن إتاحة استخراج اشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات على قطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية) بمختلف الخطوط، وذلك من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لأولياء أمور الطلبة.

وأضافت هيئة السكة الحديد: ”يتم السماح لحاملى اشتراك قطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية) الركوب واقف، وفى حالة رغبة حامل الاشتراك فى حجز مقعد يتم تحصيل مبلغ 5 جنيهات لرحلة ذهاب أو رحلة عودة فقط يومياً، كما يحق له استقلال قطارات الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر) بدون تحصيل أي رسوم“.

تمنح هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط شأنها شأن اشتراكات قطار تحيا مصر وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول، حيث يتم استخراج هذه الاشتراكات لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك، وفى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور اضافية.

ويتوجب على الطالب شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها خمسة جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات وتقديم عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي ويتم ملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها لا تدخر جهدا فى توفير سبل الراحة لجمهور الركاب.