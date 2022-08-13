السكة الحديد: مصرع خفير بسبب اقتحام سيارة نقل منفذ مغلق بين أبو حماد والتل الكبير

قالت هيئة السكة الحديد أن بعد قيام خفير منفذ الجيش بغلق المنفذ بكم 55/600 بين أبو حماد / التل الكبير (خط بنها / بورسعيد) لمرور قطار 961 الساعة 20:35، إقتحمت سيارة نقل تحمل لوحة رقم 170592 نقل شرقية المنفذ من الجهة المخالفة (والمنفذ مغلق)، وتم ضرب الضلفة والخفير، وتم نقله لمستشفى أبو حماد العام ونتج عن ذلك وفاة الخفير وتم القبض على سائق السيارة.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن المنفذ مطور وشغال أجراس وأنوار ومنتظم ومزود بكاميرات مراقبة.

ونعت هيئة السكة الحديد خفير المنفذ الذى وافته المنية أثناء قيامه بواجباته الوظيفية.

وأهابت الهيئة بقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات السلامة المرورية واتباع الإرشادات الخاصة بها عند عبور مزلقانات السكك الحديدية والبعد عن هذا السلوك الخاطئ حفاظاً على ازهاق الارواح وعلى سلامتهم وسلامة العاملين وسلامة مسير القطارات.