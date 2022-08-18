السكة الحديد محذرة من التطبيقات الوهمية : حجز تذاكر القطارات يتم عبر «ENR» و«قطارات مصر» فقط

أكدت هيئة السكة الحديد أنه يوجد تطبيقان فقط لحجز تذاكر القطارات، الأول باسم “ENR” على أجهزة أيفون، والآخر يدعى” قطارات مصر حجز واستعلام” على أجهزة Android، لافتة إلى أنه لا يمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

وذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه توجد بعض التطبيقات الوهمية وغير الرسمية التي تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها، مشيرة إلى أنها تقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وتناشد هيئة السكة الحديد المواطنين استخدام التطبيقين الرسميين المعلنين، والإبلاغ الفوري عن الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة.