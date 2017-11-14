السكة الحديد للركاب: لا تتهربوا من دفع الأجرة

ضمن مبادرة للانضباط بقطارات الركاب تحت شعار "جميعا للنهوض بالهيئة" محمود محسن قررت هيئة السكة الحديد اعتبارا من السبت القادم الموافق 18 نوفمبر القيام بمبادرة تحت شعار "جميعا للنهوض بالهيئة"، وذلك فى إطار خطة الهيئة للحد من التهرب من دفع الأجرة ولتحسين الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب بجم

ضمن مبادرة للانضباط بقطارات الركاب تحت شعار “جميعا للنهوض بالهيئة”



محمود محسن

قررت هيئة السكة الحديد اعتبارا من السبت القادم الموافق 18 نوفمبر القيام بمبادرة تحت شعار “جميعا للنهوض بالهيئة”، وذلك فى إطار خطة الهيئة للحد من التهرب من دفع الأجرة ولتحسين الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب بجميع مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية.

وصرح المهندس سيد سالم رئيس الهيئة أن قطاع ركاب المسافات الطويلة والقصيرة بالهيئة سوف يتبنى هذه المبادرة فى إطار خطة الهيئة لتقديم خدمات أفضل لركاب القطارات والتى من شأنها استعادة الثقة بين جمهور المسافرين من الركاب وتحسين انتظام مواعيد القطارات، والسعى لتقديم خدمة أفضل ومشاركة الركاب نحو مسئوليته تجاه الهيئة والحد من تهرب الركاب من دفع الأجرة.

وأضاف رئيس الهيئة أن المبادرة من شأنها أيضا التواصل بين جميع العاملين فى قطاعات الهيئة المختلفة، ومفاجأة القطارات للحد من تهرب الركاب من دفع الأجرة والوقوف على نظافة القطارات، والتأكد من انتظام المواعيد، والمشاركة فى المسئولية لرفع مستوى الأداء وزيادة الوعى للعاملين للعمل على زيادة الإنتاج.

وأكد سالم أن جميع رؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم بمناطق الهيئة المنتشرة على مستوى الجمهورية سيشاركون بالمبادرة لتحقيق أهدافها التى من شأنها تقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب .