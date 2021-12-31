السكة الحديد : للركاب حق الحصول على تذاكر القطارات الروسية كيفما شاءوا

في حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه في إطار تقديم خدمة مميزة أمام المواطنين فإنه تقرر صرف التذاكر بالقطارات الروسية واقفا بدون حد أقصى.



كما قررت هيئة السكة الحديد استمرار صرف التذاكر واقفا بالقطارات المكيفة الأسباني والفرنساوي و الـ VIP للكوامل فقط بناء على رغبة الراكب في حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز.

وأشارت إلى أن القرار سيطبق بداية من اليوم 1 يناير 2022 السماح للركاب صرف التذاكر واقفا بالقطارات الروسي ذات التهوية الديناميكية للكوامل فقط من أجهزة حجز وصرف التذاكر، وذلك في حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز ودون تحديد حد أقصى لعدد التذاكر المنصرفة على جميع القطارات الروسية.

كما أعلنت الهيئة استمرار صرف التذاكر واقفا بالقطارات المكيفة الأسباني والفرنساوي و الـ VIP للكوامل فقط بناء على رغبة الراكب في حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز بحيث لا تتجاوز صرف التذاكر المنصرفة 20% للقطارات المكيفة الأسباني والفرنساوي و5% لقطارات VIP من المقاعد المتاحة وذلك للحفاظ على الخدمة المقدمة.