السكة الحديد للخدمات المتكاملة تؤمن على العاملين ضد العجز أو الوفاة

نفذت شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إجراءات التأمين على كافة العاملين بها ضد الحوادث الشخصية التي قد تصيبهم أثناء عملهم على مدار الـ24 ساعة، ضمن منظومة مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة، على أن يتمتع جميع العاملين بالشركة بوثيقة تأمين على الحياة بقيمة 30000 جنيه.

كما تشمل الوثيقة كافة الأضرار التي قد تصيب العامل إثر تعرضه لأي حادث وحالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم أثناء العمل وبسببه ولمدة 24 ساعة بمبلغ تأمين يبلغ 30000 جنيه، ومراعاة نسب العجز المختلفة بالتغطية التأمينية.

يأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاهتمام بالعنصر البشري وتوفير أعلى مستويات الأمان لهم ولأسرهم، والوقوف إلى جانبهم في الحوادث والأزمات التي يتعرضون لها.

وبناء على تعليمات وزير النقل تتحمل شركة السكة الحديد كامل قيمة وثيقة التأمين وعدم تحميل العاملين أي أعباء مالية، حيث تأتي تلك الوثيقة حرصا من الشركة على العاملين بها ومصالحهم ومؤازرتهم في الحوادث والأزمات التي قد تلحق بهم جراء عملهم وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين بالشركة.