السكة الحديد : لا وفيات في حادث قطار مطروح – إسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح، حدث خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان، بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال خط القباري مطروح.

وأشارت الهيئة في بيان لها، أنه نتج عن ذلك ببعض الإصابات الخفيفة، ولا يوجد وفيات، وجارٍ الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.

يشار إلى أن المهندس أشرف رسلان – رئيس هيئة السكة الحديد، قام في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بجولة تفقدية بورش وأحواش فرز القاهرة شاملة : «ورش الإسبانى والفرنساوى وعربات النوم وكذا ورش الجرارات وعربات الباور».

وتابع خلال الجولة، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن ملاحظاته أثناء الزيارات السابقة لورش وأحواش فرز القاهرة، وللوقوف على مدى انتظام العمل والعاملين بمرفق السكة الحديد.