نقل وملاحة

السكة الحديد: لا صحة لما تداولته بعض المواقع عن تصادم قطارين بمطروح

سقوط البوجي الأمامي لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو وفيات
محمود محسن 5:18 م, الجمعة, 10 أبريل 20 5:18 م, الجمعة, 10 أبريل 20

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قالت هيئة السكة الحديد إنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع عن تصادم قطارين علي خط مرسى مطروح.

وأوضحت – هيئة السكك الحديدية في بيان صادر لها اليوم – أن البوجى الأمامى سقط من العربة قبل الأخيرة من قطار إكسبريس 1206 (القاهرة / مرسى مطروح) ومحاشرته لجرار ركاب قطار رقم 299 القادم من مرسى مطروح للإسكندرية، وذلك اثناء مقابلة القطارين داخل محطة غزال بخط (القباري/ مرسى مطروح) ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو وفيات.

وعلى الفور وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بفصل العربة الساقطة على تحويلة المحطة وقيام قطار 1206 بالمسير لمحطة مرسى مطروح والدفع بونش السكة الحديد لرفع بوجى العربة الساقطة والاستعداد بالسكة لعودة الحركة علي الخط بسلامة وانتظام.

وتهيب السكك الحديدية بمسئولي المواقع الإخبارية بالالتزام بالمهنية وتحري الدقة فيما ينشر بالرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.

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بقلم محمود محسن

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