السكة الحديد: لأول مرة إتاحة الحجز من خلال منافذ «فوري»

أعلنت هيئة السكة الحديد إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية) للوجهين البحرى والقبلى، من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكل منافذ “فورى”، والتى تقدَّر بـ320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتنفيذًا لتوجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدَّمة لجمهور الركاب وتسهيلًا عليهم.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرًا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة، وأيضًا لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات، حيث يتم الحصول على التذكرة من أى منفذ “فورى”، والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه فى حال رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدَّد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى، يتم استرداد المبلغ المستحَق للعميل نقدًا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات، وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة.

وناشدت هيئة السكك الحديدية جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول؛ تجنبًا لدفع الغرامة.

وذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها لا تدّخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.