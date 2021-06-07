نقل وملاحة

«السكة الحديد» : كسر فجائي غير مكتمل لقضيب خط طنطا/ المنصورة

جار تغيير الجزء المكسور بمعرفة مهندسي الهيئة
محمود محسن 8:32 م, الأثنين, 7 يونيو 21 8:32 م, الأثنين, 7 يونيو 21

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أعلنت هيئة السكة الحديد أنه أثناء مسير قطار رقم 61 عند الكيلو 600/30 ما بين المحلة والراهبين خط طنطا المنصورة تلاحظ لسائق القطار ومساعده كسر فجائي رأسي غير مكتمل للقضيب تجاة الطالع، وعليه تم التوجيه بتأمين السكة ومسير القطارات بسرعة 8 كيلو، وجارٍ تغيير الجزء المكسور بمعرفة مهندسي الهيئة تمهيدًا للعودة لمسير القطارات بالسرعة الطبيعية، ولم ينتج عن ذلك أي تأخيرات للقطارات.

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ووجّه المهندس رئيس هيئة السكة الحديد بصرف مكافأة مالية لسائق القطار ومساعده؛ ليقظتهما.

وجدير بالذكر أن هذه المنطقة مخطط البدء في تجديدها، هذا الشهر.

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بقلم محمود محسن

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