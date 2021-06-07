«السكة الحديد» : كسر فجائي غير مكتمل لقضيب خط طنطا/ المنصورة

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه أثناء مسير قطار رقم 61 عند الكيلو 600/30 ما بين المحلة والراهبين خط طنطا المنصورة تلاحظ لسائق القطار ومساعده كسر فجائي رأسي غير مكتمل للقضيب تجاة الطالع، وعليه تم التوجيه بتأمين السكة ومسير القطارات بسرعة 8 كيلو، وجارٍ تغيير الجزء المكسور بمعرفة مهندسي الهيئة تمهيدًا للعودة لمسير القطارات بالسرعة الطبيعية، ولم ينتج عن ذلك أي تأخيرات للقطارات.

ووجّه المهندس رئيس هيئة السكة الحديد بصرف مكافأة مالية لسائق القطار ومساعده؛ ليقظتهما.

وجدير بالذكر أن هذه المنطقة مخطط البدء في تجديدها، هذا الشهر.