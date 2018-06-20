السكة الحديد: فيديو منذ عامين تم تداوله كأنه حديث التصوير

محمود محسن
أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن الفيديو الذى تم تداوله وانتشاره اليوم على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى يشير إلى وجود خرير سولار من خزان أحد الجرارات رقم ٢١٤٢ أثناء وقوفة داخل حوش الورش بعد تموينه هو فيديو قديم، وتم تصويره منذ أكثر من عامين.
فى هذا التوقيت (منذ عامين) قامت الهيئة بإجراء تعديل على خزان السولار لهذه النوعية من الجرارات حتى تمنع تكرار هذه المشكلة نهائيا والحفاظ على موارد الهيئة.
هذا وقد قامت الهيئة صباح اليوم (٢٠ /٦ /٢٠١٨) فور انتشار الفيديو المذكور بتصوير فيديو حديث لنفس رقم الجرار لتوضيح نوعية التعديلات التى تمت منذ أكثر من عامين.
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