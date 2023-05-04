السكة الحديد: فصل عربة حدث بها دخنة من قطار مطروح ولا إصابات

قالت هيئة السكة الحديد أن أثناء مسير قطار 1209 / 3116 اكسبريس (مرسى مطروح / القاهرة) – اليوم الخميس – تلاحظ للسائق وجود دخنة بالعربة الثانية خلف الجرار عند كم 141 بين محطتى غزال وسيدي عبدالرحمن، موضحة أن تم فصل العربة بعيدا عن العربات الأخرى من الأمام والخلف.

وأضافت هيئة السكة الحديد – في بيان صحفي – أن تم التعامل الفوري مع الدخنة بطفايات الحريق الموجودة بالقطار، موضحة بأن لم تحدث أي إصابات أو وفيات وتم استئناف الرحلة بباقي عربات القطار، مشيرة إلى أن القطار مكون من 8 عربات.

وفي نفس السياق، وجه وزير النقل الفريق مهندس

الوزير بتشكيل لجنة فنية لمعرفة اسباب الدخنة.