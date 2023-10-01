السكة الحديد: فتح باب الاشتراكات بأسعار رمزية للطلبة على بعض القطارات

أعلنت هيئة السكة الحديد عن إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية – تحيا مصر) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية، حيث تمنح الهيئة تخفيضا لاشتركات الطلبة على قطارات “تحيا مصر “بنسبة 98% وقطارات التهوية الديناميكية بنسبة 97% وقطارات الثالثة المكيفة بنسبة 90% على أن يكون التخفيض من قيمة الاشتراك الكامل وطبقا لبعض الضوابط.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بمراعاة البعد الاجتماعى لأولياء أمور الطلبة وانطلاقا من الدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة لسكك حديد مصر.

وبخصوص الضوابط، قالت هيئة السكة الحديد إنه يتم صرف الاشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصي مسافة 400 كم.

هيئة السكة الحديد: الاشتراكات تصرف لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط

وأضافت الهيئة أن هذه الاشتراكات تصرف لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بالقطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية – تحيا مصر)، وفى حالة ضبط الاشتراك مع شخص آخر غير صاحب الاشتراك يتم توقيع العقوبة المقررة طبقا للوائح وقوانين الهيئة.

وأوضحت أن اشتراكات الطلبة تستخرج لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك، وفى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور خلال فترة التدريب العملي.

ويقوم الطالب بشراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها 5 جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات، ويقوم بملء الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات مرفق معها عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

ويتم السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الأدنى (التهوية الديناميكية – تحيا مصر) دون تحصيل أى رسوم وبدون مقعد، وفى حالة رغبته فى حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يتم تحصيل رسم حجز 5 جنيهات بشباك التذاكر.

وذكرت هيئة السكة الحديد أن يتم استخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملى اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ 10 جنيهات لكل رحلة بحد أقصى رحلتين يوميا، وفي حالة تواجده بدون رسم حجز مقعد يعتبر راكب بدون تذكرة ويتم تحصيل الأجرة والغرامة المقررة طبقا للوائح.

وأشارت الهيئة إلى أنها لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب.