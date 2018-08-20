السكة الحديد: غرفة عمليات على مدار الساعة خلال العيد

محمود محسن قام المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم بجولة تفقدية تفقد فيها المركز الرئيس للتحكم فى حركة مسير القطارات رافقه فيها نواب رئيس الهيئة للتأكد من حسن سير العمل ومتابعة حركة مسير القطارات على خطوط الهيئة.وأكد رسلان أنه يتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة من

محمود محسن

قام المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم بجولة تفقدية تفقد فيها المركز الرئيس للتحكم فى حركة مسير القطارات رافقه فيها نواب رئيس الهيئة للتأكد من حسن سير العمل ومتابعة حركة مسير القطارات على خطوط الهيئة.

وأكد رسلان أنه يتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات على مدار الـ24 ساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع إلغاء إجازات القيادات لمتابعة انتظام حركة القطارات، والحرص على تقديم خدمة للمسافرين لقضاء العيد مع أسرهم.

وشدد رئيس الهيئة على التواجد المستمر لكافة قيادات الهيئة والمختصين طوال إجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة حركة تشغيل القطارات.

وطالب بتكثيف تواجد مفتشى المبيعات وخدمة العملاء بجميع مكاتب حجز التذاكر، والانتشار على الأرصفة بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد والأمن الادارى لتقديم التسهيلات اللازمة لجمهور المسافرين من الركاب.