قررت السكة الحديد فرض غرامة فورية 25 جنيها على من لا يحمل تذكرة عند خروجه من البوابات الإلكترونية بالمحطات.

وقالت هيئة السكة الحديدفي بيان إن ذلك في إطار تحديث منظومة السكك الحديدية ومع بدء تشغيل البوابات الالكترونية للدخول والخروج من المحطات .

وأضافت: “تعلن الهيئة أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 5/4/2022 عند خروج أي شخص من البوابات بالمحطات ولا يحمل ما يسمح له بالمرور من البوابة سيتم تحصيل غرامة فورية قدرها 25 جنيها “.

وتابعت: “لذلك ترجو الهيئة من جمهور الركاب الحصول علي التذكرة قبل استقلال القطار والاحتفاظ بها حتي الخروج من محطة الوصول “.