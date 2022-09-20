السكة الحديد: عودة حركة القطارات على خط «القاهرة/ الإسكندرية»

أعلنت هيئة السكة الحديد عن عودة حركة القطارات على الخط الطوالى القاهرة / الإسكندرية إلى طبيعتها، وذلك بعد توقف الحركة بالخط واستخدام خطوط بديلة، وذلك نتيجة خروج جرار وعربة القوى لقطار 774 ( نوم + مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة عن القضبان بمحطة دمنهور صباح اليوم.

وأوضحت الهيئة أن تم الانتهاء من الرفع الساعة 11:55 وتم الاستعداد بالخط الطالع الساعة 12:25 واستخدام الخط الطالع لمسير القطارات فى الاتجاهين فى المسافة بين ابو حمص ودمنهور لحين الاستعداد بالخط الآخر.

وذكرت أنه تم مسير قطار 774 من دمنهور للقاهرة فى الاتجاه الطالع، وكذلك مسير أول قطار بالاتجاه المعاكس وهو قطار 1205 اكسبريس القاهرة / مرسى مطروح.

وتعتذر هيئة السكة الحديد لجمهور الركاب عن تأخير القطارات خلال هذه الفترة نتيجة الحادث.