السكة الحديد: عودة بعض القطارات للقيام من محطة الإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد إعادة دخول عدد من القطارات لمحطتي الإسكندرية وسيدي جابر بدلاً من اختصارهم لمحطتي سيدى جابر ودمنهور، والقيام منهما بعدد من القطارات الأخرى، اعتباراً من غد الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي تزامناً مع الانتهاء من تطوير برج إشارات الإسكندرية ضمن خطة تطوير منظومة الإشارات الجديدة على خط القاهرة/ الإسكندرية والتي تعد جزءا من خطة التطوير الشاملة التي تقوم بها وزارة النقل في الوقت الحالي، بكل القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتيسيراً عليهم.

وبخصوص امتداد مسير بعض القطارات إلى محطتي سيدى جابر والاسكندرية، ذكرت هيئة السكة الحديد أنه سيتم امتداد مسير قطار 591 (بورسعيد/ الإسكندرية) إلى محطة الإسكندرية بدلاً من سيدى جابر طبقا للجدول المقرر، وامتداد مسير قطار 935 (الأقصر/ الاسكندرية) إلى محطة الاسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر طبقا للجدول المقرر، وامتداد مسير قطار 119 (القاهرة/ منوف/ طنطا/ الاسكندرية) إلى محطة الاسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر طبقا للجدول المقرر.

ويضاف إلى ما سبق، امتداد مسير قطار 571 (بورسعيد/ الإسكندرية) إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة سيدي جابر طبقا للجدول المقرر، وامتداد مسير قطار 1211 (القاهرة/ الإسكندرية) إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر طبقا للجدول المقرر، امتداد مسير قطار 517 (المنصورة/ طنطا/ الاسكندرية) إلى محطة الاسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر طبقا للجدول المقرر، وامتداد مسير قطار رقم 21 (القاهرة/ الإسكندرية) إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة سيدي جابر طبقا للجدول المقرر.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه سيتم امتداد مسير قطار 31 (القاهرة/ الإسكندرية) إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة دمنهور طبقاً للجدول المرفق، وامتداد مسير قطار 883 (بيلا/ سيدى جابر) إلى محطة سيدي جابر بدلاً من محطة دمنهور طبقاً للجدول المرفق، وامتداد مسير قطار 889 (شربين/ سيدى جابر) إلى محطة سيدى جابر بدلاً من محطة دمنهور طبقاً للجدول المرفق.

القطارات التي ستقوم من محطتي الإسكندرية وسيدي جابر

وبالنسبة لقيام بعض القطارات من محطتي الإسكندرية وسيدى جابر، أضافت الهيئة أن سيتم قيام قطار 588 (الاسكندرية/ بورسعيد) من محطة الاسكندرية الساعة 4:30 وفقاً للجدول المقرر بنفس التركيب الحالى، وقيام قطار 906 (الاسكندرية/ القاهرة) من محطة الاسكندرية الساعة 7:00 وفقاً للجدول المقرر بنفس التركيب الحالى، وقيام قطار 688 (الاسكندرية/ ايتاى البارود/ وردان) من محطة الاسكندرية الساعة 15:10 وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالى.

ويضاف إلى ما سبق، قيام قطار 572 (الإسكندرية/ بورسعيد) من محطة الإسكندرية الساعة 15:55 وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالى، وقيام قطار 118 (الاسكندرية/ طنطا/ منوف/ القاهرة) من محطة الاسكندرية الساعة 17:20 وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالى، وقيام قطار 518 (الاسكندرية/ طنطا/ المنصورة ) من محطة الاسكندرية الساعة 21:20 وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالى.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن سيتم قيام قطار 36 (الإسكندرية/ طنطا) من محطة الإسكندرية الساعة 22:15 وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالى، وقيام قطار 2 (الإسكندرية/ القاهرة) من محطة الإسكندرية الساعة 2:25 وفقاً للجدول المرفق بنفس التركيب الحالي، وقيام قطار 802 (سيدى جابر/ بيلا) من محطة سيدى جابر الساعة 7:45 وفقاً للجدول المرفق بنفس تركيب العربات الحالى، وقيام قطار 894 (سيدى جابر/ شربين) من محطة سيدى جابر الساعة 17:10 وفقاً للجدول المرفق بنفس تركيب العربات الحالي.

وأضافت الهيئة: ”على أن يتم استمرار اختصار باقى القطارات والتى تم صدور تعليمات سابقة باختصارها فى محطة سيدى جابر لحين صدور تعليمات أخرى“.

وقالت هيئة السكة الحديد أنها دائما لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب.