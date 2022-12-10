السكة الحديد: عودة بعض القطارات للقيام من محطة الإسكندرية بدلا من سيدي جابر

أعلنت هيئة السكة الحديد إعادة دخول عدد من القطارات لمحطتي الإسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر والقيام منهما بعدد من القطارات الأخرى.

وقررت هيئة السكة الحديد أنه اعتبارا من يوم الخميس 15 ديسمبر امتداد مسير قطارات ( 29 و 157 و 567 و 15 و 7 و 661 ) إلى محطة الإسكندرية والقيام منها بقطارات ( 8 و 1108 و 196 و 32 و 24 و 668 ) وبنفس التركيب والجداول المقررة.

وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي تزامنا مع الانتهاء من تطوير منظومة الإشارات الجديدة على خط (القاهرة / الإسكندرية) والتى تعد جزء من خطة التطوير الشاملة التى تقوم بها وزارة النقل فى الوقت الحالي بكافة القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتيسيرا عليهم.

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها دائما لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب.