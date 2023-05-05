السكة الحديد: «طفل» يرشق قطار تالجو الفاخر ويتسبب في كسر زجاج عربة رقم 1

قالت هيئة السكة الحديد إن أحد الأطفال العابثين قام برشق قطار تالجو رقم 2025 أمس الأول الأربعاء بالحجارة، لافتة إلى أنه نتج عن ذلك كسر بزجاج عربة رقم 1 بالقطار.

وأصدرت

بيانًا صحفيًّا حول ما تم تداوله عبر إحدى منصات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشأن وجود كسر بزجاج عربة رقم 1 لتوضح فيه استمرار رشق الأطفال العابثين والمخربين لكل أنواع القطارات، على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، والتي بدأتها منذ بدء تحسين هذا المرفق عبر وسائل الإعلام المختلفة للتصدي لهذه الظاهرة السلبية.

وأضافت أن قطار تالجو يعدّ أفخم القطارات المصرية، والذي يضاهي أفخم القطارات الأوروبية، والتي حرصت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، على التعاقد عليه؛ لتقديم أعلى مستويات الخدمة والرفاهية لجمهور الركاب.

وذكرت أن ظاهرة رشق القطارات بالحجارة تتطلب المشاركة الفاعلة من المواطنين في التوعية من هذه الظاهرة الخطيرة التي تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات بمختلف أنواعها والمملوك لكل المواطنين، والتي تخدم ملايين الركاب يوميًّا والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئًا على تلك الميزانية.

وزارة النقل تدعو للتوعية من السلبيات الأخرى التي يقوم بها بعض المستهترين

وأكدت الهيئة أن حملات التوعية التي قامت بها وزارة النقل والهيئة شملت أيضًا التوعية من السلبيات الأخرى التي يقوم بها بعض المواطنين المستهترين والعابثين عند التعامل مع مرفق السكة الحديد، مثل محاولة ركوب القطار قبل التحرك أو مغادرته أثناء التحرك،

أو استقلال القطار بالأماكن غير المخصصة للركوب، أو الركوب بين فواصل العربات أو فوق الأسطح، أو شدّ بلف الطوارئ بالقطارات،

أو التدخين داخل عربات الركاب، أو المرور من الأماكن غير المُعَدّة للعبور، أو اقتحام المزلقانات وهي مغلقة، أو إلقاء القمامة على قضبان السكك الحديدية، أو ركوب القطار دون تذكرة،

وغيرها من السلوكيات السلبية التي تتسبب في إزهاق الأرواح وتعرُّض حياة المواطنين للخطر، وتعطيل حركة مسير القطارات، وخسائر مادية كبيرة تتحملها ميزانية مرفق السكك الحديدية المملوك لكل المواطنين.

وأكدت هيئة السكك الحديدية تكرار مناشدتها لكل المواطنين في المشاركة الفاعلة فى التوعية من مخاطر هذه الظواهر السلبية الخطيرة التي تحدث من بعض المواطنين عند التعامل مع مرفق السكة الحديد، والذي يشهد نهضة كبيرة وتطورًا هائلًا في كل عناصره ونقلة نوعية هائلة في مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.