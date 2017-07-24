السكة الحديد: صفقة 700 عربة وصلت لمراحلها النهائية

مدحت إسماعيلقال مدحت شوشة، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن المفاوضات التى تجرى بين الهيئة و3 شركات عالمية كبرى، لتوريد 700 عربية مميزة لصالح الهيئة، ووصلت لمراحلها الأخيرة، وتعكف الهيئة على إنهاء البت الفنى للعروض، خلال 15 يومياً.وأضاف فى تصريح لـ«المال»، أن الإعلان عن الشر

مدحت إسماعيل

قال مدحت شوشة، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن المفاوضات التى تجرى بين الهيئة و3 شركات عالمية كبرى، لتوريد 700 عربية مميزة لصالح الهيئة، ووصلت لمراحلها الأخيرة، وتعكف الهيئة على إنهاء البت الفنى للعروض، خلال 15 يومياً.

وأضاف فى تصريح لـ«المال»، أن الإعلان عن الشركة الفائزة بالتوريد، خلال فترة قريبة، موضحاً أن الشركة الموردة ستوفر قرض ميسر للهيئة لشراء العربات.

يشار إلى أن وزارة النقل تلقت منتصف العام الماضى 3 عروض، من شركات عالمية من الصين، وإيطاليا، والمجر، ورسيا، لتوريد 700 عربة مميزة، لصالح هيئة سكك حديد مصر، وتتولى لجنة تضم وزارت “النقل، والإنتاج الحربى، والتعاون الدولى، والمالية، للتفاوض مع الشركات.

يذكر أن وزارة النقل رفضت نهاية 2016 عرضًا من المجر، لتوريد وتصنيع 700 عربة قطار، طبقًا لاتفاق نوايا وقع فى نهاية يونيو 2015، على هامش زيارة رئيس وزراء المجر لمصر؛ لتمويل وتوريد العربات، لصالح السكة الحديد، بقيمة إجمالية مليار يورو، وبررت “النقل” رفض العرض، أنه مبالغ فيه.

وتضمن الاتفاق المجرى وقتها إتاحة 900 مليون يورو، قرضًا لتمويل شراء عربات القطار، بسعر فائدة %1.26، سداده على 12 عامًا، بعد 5 أعوام فترة سماح، إلى جانب منحة تقدر بقيمة 100 مليون يورو، توفر 80 عربة قطار «هدية»، و300 فرصة تدريب، بخلاف برامج دعم فنى.

وأعلن مصدر فى وزارة النقل، قبل صدور قرارات الإصلاح الاقتصادى، منها “التعويم”، عن أن تكلفة شراء الـ700 عربية، 10.5 مليار جنيه، وتستهدف وزارة النقل إلزام الشركة الموردة بإجراء صيانة للعربات، لمدة لا تقل عن 10 أعوام، لضمان جودة الخدمة المقدمة.

وأشار إلى أن الهيئة تتفاوض فى الوقت الحالى مع البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار، والصندوق الكويتى للتنمية، لتمويل تطوير وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد الفرعية، لافتاً الى أن جارى بحث الأمر مع تلك الجهات، وقيمة القروض التى يمكن توفيرها للهيئة.

وأوضح رئيس مجلس ادارة هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تدرس طرح جزءًا من المشروع القومى لتطوير البنية الأساسية للسكة الحديد، على شركات المقاولات، لافتاً إلى أن المصرية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية، والمصرية الفرنسية لتجديد السكة الحديد “إيجيفراي”، التابعتين للهيئة، وتتولان تنفيذ المشروع، أنهتا من 77 كيلو من إجمالى 1200 كيلو متر اطول المشروع القومى.

وأوضح، أن تطوير البنية الأساسية يستهدف زيادة حجم المنقولات من البضائع على خطوط السكة الحديد، مشيراً إلى أن حجم البضائع المنقولة بلغت 6 ملايين نهاية العام الماضى، مقارنة بـ5.5 مليون طن نهاية 2015/2016.

وتابع: “على سبيل المثال الهيئة نقلت فى الفترة من 1ـ يوليو 2017، حتى منتصف نفس الشهر150 طن، بـ8 ملايين جنيه، مقارنة بـ115 طناً، بـ6 ملايين جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ولفت ” شوشة”، إلى أن الهيئة طورت حتى الآن 230 مزلقانًا بشكل كامل من أصل 1089 مزلقانًا تطويرهم خلال 4 أعوام من الآن، وإنهاء تحسين 53 محطة من أصل 86 محطة، طرحت العام الماضى، إضافة إلى تطوير وصيانة 33 محطة أخرى من أصل 48 محطة، مضيفاً الهيئة طرحت مؤخرا 47 محطة لتطويرهم، مقرر إنهاء الأعمال بنهاية يونيو المقبل.