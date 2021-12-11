السكة الحديد : سيتم تعديل تركيب مجموعة قطارات على بعض الخطوط

قالت هيئة السكة الحديد أن سيتم تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط، موضحة أن ذلك يأتي في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل على راحة جمهور.

وأوضحت الهيئة أن اعتباراً من يوم 13 / 12 / 2021 سيتم تعديل تركيب قطاري 648 / 655 ركاب (محرم بك / الضبعة) والعكس بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر)، بالإضافة إلى تعديل تركيب قطارات 732 / 735 ركاب (سوهاج / نجع حمادي) والعكس بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر)، علاوة على تعديل تركيب قطارات 719 / 722 ركاب (سوهاج / أسيوط) والعكس بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر).

وأضافت هيئة السكة الحديد أن سيتم تعديل تركيب قطارات 536 / 847 / 848 / 853 / 854 / 859 / 860 ركاب (طنطا / منوف / كفر الزيات) والعكس بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) وذلك اعتبارا من يوم 15 / 12 / 2021.

وأشارت الهيئة إلى أن سيتم تعديل تركيب قطارات 845 / 846 / 851 / 857 / 858 ركاب (منوف / كفر الزيات) والعكس بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) وذلم اعتبارا من يوم 16 / 12 / 2021.

واعتبارا من يوم 17 / 12 / 2021، سيتم تعديل تركيب قطار 531 ركاب (منوف / طنطا) بتركيب 7 عربات محسنة (تحيا مصر).