نقل وملاحة

السكة الحديد : سيتم تعديل تركيب مجموعة قطارات على بعض الخطوط

يأتي في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة
محمود محسن 8:14 م, السبت, 11 ديسمبر 21 8:14 م, السبت, 11 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت هيئة السكة الحديد أن سيتم تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط، موضحة أن ذلك يأتي في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل على راحة جمهور.

وأوضحت الهيئة أن اعتباراً من يوم 13 / 12 / 2021 سيتم تعديل تركيب قطاري 648 / 655 ركاب (محرم بك / الضبعة) والعكس بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر)، بالإضافة إلى تعديل تركيب قطارات 732 / 735 ركاب (سوهاج / نجع حمادي) والعكس بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر)، علاوة على تعديل تركيب قطارات 719 / 722 ركاب (سوهاج / أسيوط) والعكس بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر).

اقرأ أيضا  السفينة التي شغلت العالم.. إيفرجيفن تعبر قناة السويس للمرة الثانية

وأضافت هيئة السكة الحديد أن سيتم تعديل تركيب قطارات 536 / 847 / 848 / 853 / 854 / 859 / 860 ركاب (طنطا / منوف / كفر الزيات) والعكس بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) وذلك اعتبارا من يوم 15 / 12 / 2021.

وأشارت الهيئة إلى أن سيتم تعديل تركيب قطارات 845 / 846 / 851 / 857 / 858 ركاب (منوف / كفر الزيات) والعكس بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) وذلم اعتبارا من يوم 16 / 12 / 2021.

اقرأ أيضا  الذرة والقمح والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

واعتبارا من يوم 17 / 12 / 2021، سيتم تعديل تركيب قطار 531 ركاب (منوف / طنطا) بتركيب 7 عربات محسنة (تحيا مصر).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

السفينة إيفرجيفن تعاود عبور قناة السويس قادمة من ماليزيا متجهة إلى روتردام.. غدا

نادية سلام 4:51 م, السبت, 11 ديسمبر 21

السفينة التي شغلت العالم.. إيفرجيفن تعبر قناة السويس للمرة الثانية

منتصر محمود 3:46 م, السبت, 11 ديسمبر 21

مصر للطيران الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم للبلياردو بمدينة شرم الشيخ

دعاء محمود 2:46 م, السبت, 11 ديسمبر 21

مترو الأنفاق: المرحلة الرابعة من الخط الثالث تحصد العديد من الجوائز العالمية

محمود محسن 1:29 م, السبت, 11 ديسمبر 21

موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 18 سفينة

أماني العزازي 1:19 م, السبت, 11 ديسمبر 21

وزارة النقل: مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (C)

محمود محسن 12:31 م, السبت, 11 ديسمبر 21